24 июня. Mossovetinfo.ru – Более 2% москвичей примут участие в электронном голосовании при выборах депутатов Мосгордумы нового созыва, такое мнение высказал глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.



Горубнов отметил, что возможностью удаленно принять участие в выборах воспользуются те, кто будет находится вне Москвы на отдыхе и на лечении.



Подать заявление об участии в электронном голосовании можно будет на портале государственных и муниципальных услуг Москвы в личном кабинете с 24 июля по 5 сентября.



Экспериментальное электронного голосование пройдет на выборах в Мосгордуму в трех избирательных округах. Ранее законы о проведении в рамках эксперимента электронного голосования при выборах в столичный парламент были приняты Госдумой и Мосгордумой.