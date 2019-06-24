24 июня. Mossovetinfo.ru – Более 2% москвичей примут участие в электронном голосовании при выборах депутатов Мосгордумы нового созыва, такое мнение высказал глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.
Горубнов отметил, что возможностью удаленно принять участие в выборах воспользуются те, кто будет находится вне Москвы на отдыхе и на лечении.
Подать заявление об участии в электронном голосовании можно будет на портале государственных и муниципальных услуг Москвы в личном кабинете с 24 июля по 5 сентября.
Экспериментальное электронного голосование пройдет на выборах в Мосгордуму в трех избирательных округах. Ранее законы о проведении в рамках эксперимента электронного голосования при выборах в столичный парламент были приняты Госдумой и Мосгордумой.
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