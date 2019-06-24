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Город (Москва и область)     24.06.2019 12:12

Более 2% москвичей примут участие в электронном голосовании

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Теги:  выборы  выборы в Мосгордуму-2019  электронное голосование 

24 июня. Mossovetinfo.ru – Более 2% москвичей примут участие в электронном голосовании при выборах депутатов Мосгордумы нового созыва, такое мнение высказал глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

Горубнов отметил, что возможностью удаленно принять участие в выборах воспользуются те, кто будет находится вне Москвы на отдыхе и на лечении.

Подать заявление об участии в электронном голосовании можно будет на портале государственных и муниципальных услуг Москвы в личном кабинете с 24 июля по 5 сентября.

Экспериментальное электронного голосование пройдет на выборах в Мосгордуму в трех избирательных округах. Ранее законы о проведении в рамках эксперимента электронного голосования при выборах в столичный парламент были приняты Госдумой и Мосгордумой.


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Карта места

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Теги: 
выборы  выборы в Мосгордуму-2019  электронное голосование 

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