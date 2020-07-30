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Город (Москва и область)     30.07.2020 12:03

Более 2 тысяч человек обеспечат безопасность во время празднования Курбан-байрама в Москве 31 июля

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Теги:  Курбан-байрам  безопасность  коронавирус 

30 июля. Mossovetinfo.ru – Безопасность в местах богослужений в ходе празднования мусульманского религиозного праздника Курбан-байрам в Москве обеспечат более 2 тысяч человек, сообщается на официальном сайте московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Будет задействовано более 850 сотрудников полиции, 1 тысяча военнослужащих войск Росгвардии и около 300 бойцов ОМОН. В обеспечении безопасности также будут задействованы кинологи с собаками.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, верующих просят встретить праздник дома. Духовное управление мусульман России сообщило, что в Исторической и Мемориальной мечетях Москвы праздничное богослужение не состоится, а в Московской Соборной мечети праздничная молитва будет проведена с участием только имамов и муэдзинов.


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Карта места

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Теги: 
Курбан-байрам  безопасность  коронавирус 

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