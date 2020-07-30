30 июля. Mossovetinfo.ru – Безопасность в местах богослужений в ходе празднования мусульманского религиозного праздника Курбан-байрам в Москве обеспечат более 2 тысяч человек, сообщается на официальном сайте московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.



Будет задействовано более 850 сотрудников полиции, 1 тысяча военнослужащих войск Росгвардии и около 300 бойцов ОМОН. В обеспечении безопасности также будут задействованы кинологи с собаками.



В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, верующих просят встретить праздник дома. Духовное управление мусульман России сообщило, что в Исторической и Мемориальной мечетях Москвы праздничное богослужение не состоится, а в Московской Соборной мечети праздничная молитва будет проведена с участием только имамов и муэдзинов.