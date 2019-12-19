19 декабря. Mossovetinfo.ru – В ближайшие четыре года в Москве будет построено 32 поликлиники, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
Также будут построены 21 больничный корпус и 5 подстанций скорой помощи, сообщил мэр Москвы.
Собянин отметил, что с 2011 года в Москве построено 39 различных объектов здравоохранения, в том числе 6 объектов – в 2019 году.
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