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Город (Москва и область)     19.12.2019 15:34

Более 30 поликлиник построят в Москве в ближайшие четыре года - Собянин

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Теги:  Сергей Собянин  строительство  поликлиники  больницы  здравоохранение 

19 декабря. Mossovetinfo.ru – В ближайшие четыре года в Москве будет построено 32 поликлиники, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Также будут построены 21 больничный корпус и 5 подстанций скорой помощи, сообщил мэр Москвы.

Собянин отметил, что с 2011 года в Москве построено 39 различных объектов здравоохранения, в том числе 6 объектов – в 2019 году.


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Карта места

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Теги: 
Сергей Собянин  строительство  поликлиники  больницы  здравоохранение 

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