19 декабря. Mossovetinfo.ru – В ближайшие четыре года в Москве будет построено 32 поликлиники, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.



Также будут построены 21 больничный корпус и 5 подстанций скорой помощи, сообщил мэр Москвы.



Собянин отметил, что с 2011 года в Москве построено 39 различных объектов здравоохранения, в том числе 6 объектов – в 2019 году.