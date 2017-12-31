Более 30 рейсов отменены или задержаны в аэропортах Москвы

31 декабря. Mossovetinfo.ru - Более 30 рейсов отменены или задержаны в московских аэропортах утром в воскресенье, 31 декабря. Об этом сообщает сервис. «Яндекс.Расписание».



В Домодедово 16 рейсов отменены, 9 задержаны. В Шереметьево задержаны 4 рейса, во Внуково - 2. В Жуковском задержки не зафиксированы.