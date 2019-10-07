7 октября. Mossovetinfo.ru – С момента старта программы реновации жилья более 400 семей решили улучшить свои жилищные условия в рамках программы сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.



По словам главы департамента Сергея Левкина, с начала программы реновации в Московский фонд реновации жилой застройки поступило 404 заявления о покупке дополнительных квадратных метров в рамках программы. Уже заключено 363 договора на покупку дополнительных площадей.



Всем участникам программы реновации предоставляется 10-процентная скидка на покупку дополнительных площадей. При этом использовать можно как собственные, так и заемные средства. Общая площадь докупаемого жилья не должна превышать 100 квадратных метров.