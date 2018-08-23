23 августа. Mossovetinfo.ru – Более 3,5 тысяч обращений по вопросам программы реновации поступило с начала 2018 года от москвичей в Единый контактный центр (ЕКЦ) стройкомплекса градостроительной политики столицы, сообщила журналистам руководитель центра Елена Лепихина.
По словам Лепихиной, в среднем за день поступает 65 обращений. При этом около трети обращений поступает от застройщиков. На обработку каждого сообщения и ответ на него уходит около часа.
Большинство вопросов касается сроков реализации программы и дат переселения конкретных домов. Кроме того, с начала года поступило также 120 обращений с жалобами на шум, которые происходит на стройках в ночное время.
Программа реновации была утверждена 1 августа 2017 года после принятия федеральных и городских законов. В программу вошло более 5000 домов, ее реализация рассчитана на 15 лет.
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