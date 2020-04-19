19 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки подтверждено 3570 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штвбе.



Всего в Москве зафиксировано 24324 случая заболевания. Вылечились 1763 человека, скончались – 176.



В России зафиксировано 42 853 случая заражения коронавирусом во всех 85 регионах.