19 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки подтверждено 3570 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штвбе.
Всего в Москве зафиксировано 24324 случая заболевания. Вылечились 1763 человека, скончались – 176.
В России зафиксировано 42 853 случая заражения коронавирусом во всех 85 регионах.
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