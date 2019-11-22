22 ноября. Mossovetinfo.ru – Более 400 крупномерных деревьев будет высажено в районе Киевского вокзала, сообщается на портале mos.ru.
На площади Киевского вокзала, а также на прилегающих улицах будут высажены липы, вязы, рябины, клены разных видов, тополя, боярышник.
Все деревья высаживаются с закрытой корневой системой, которая адаптирована для пересадки. Высадка поздней осенью и в начале зимы позволяет деревьям проще перенести транспортировку и пересадку.
Высадка деревьев производится в ночное время, чтобы не создавать неудобств горожанам. Высадка деревьев является заключительным этапом благоустройства площади Киевского вокзала и прилегающих улиц.
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