22 ноября. Mossovetinfo.ru – Более 400 крупномерных деревьев будет высажено в районе Киевского вокзала, сообщается на портале mos.ru.



На площади Киевского вокзала, а также на прилегающих улицах будут высажены липы, вязы, рябины, клены разных видов, тополя, боярышник.



Все деревья высаживаются с закрытой корневой системой, которая адаптирована для пересадки. Высадка поздней осенью и в начале зимы позволяет деревьям проще перенести транспортировку и пересадку.



Высадка деревьев производится в ночное время, чтобы не создавать неудобств горожанам. Высадка деревьев является заключительным этапом благоустройства площади Киевского вокзала и прилегающих улиц.