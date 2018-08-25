Более 40 тысяч человек обеспечат безопасность в Москве на День города

25 августа. Mossovetinfo.ru – Более 40 тысяч человек обеспечат безопасность в Москве во время празднования Дня города, который отметят в столице 8-9 сентября. Об этом сообщили в департаменте региональной безопасности.



Безопасность обеспечат около 25 тысяч сотрудников полиции, более 10 тысяч сотрудников и военнослужащих Росгвардии, 3 тысячи народных дружинников и более 4 тысяч сотрудников частных охранных организаций.