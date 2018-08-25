Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     25.08.2018 12:33

Более 40 тысяч человек обеспечат безопасность в Москве на День города

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  День города  безопасность 

25 августа. Mossovetinfo.ru – Более 40 тысяч человек обеспечат безопасность в Москве во время празднования Дня города, который отметят в столице 8-9 сентября. Об этом сообщили в департаменте региональной безопасности.

Безопасность обеспечат около 25 тысяч сотрудников полиции, более 10 тысяч сотрудников и военнослужащих Росгвардии, 3 тысячи народных дружинников и более 4 тысяч сотрудников частных охранных организаций.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
День города  безопасность 

Возврат к списку

Лента новостей

13:28 Город (Москва и область) Первый участок Кожуховской линии метро запустят до конца года

13:04 Город (Москва и область) Строительство Юго-Восточной хорды может занять около пяти лет - власти

12:33 Город (Москва и область) Более 40 тысяч человек обеспечат безопасность в Москве на День города

09:48 Другое Более 20 рейсов задержаны в аэропортах Москвы утром 25 августа

09:43 Общество Синоптики рассказали о погоде в Москве 25 августа

Актуальные материалы

07:29 Город (Москва и область) Тематические карты «Тройка» выпустят в Москве ко Дню города

07:24 Город (Москва и область) К системе «Проход и питание» в Москве подключили более 4 тысяч школ и детских садов

07:16 Город (Москва и область) В Москве прикрепиться к стоматологической поликлинике теперь можно в режиме онлайн

18:54 Город (Москва и область) Журнал Time включил парк «Зарядье» в список лучших мест мира

16:29 Город (Москва и область) Бесплатные автобусы запустят 25 августа на время закрытия участка желтой ветки метро

15:33 Город (Москва и область) Собянин обсудил с экспертами транспортные вопросы

15:11 Город (Москва и область) Более 3,5 тысячи обращений по вопросам реновации поступило от москвичей с начала года

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru