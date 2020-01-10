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Город (Москва и область)     10.01.2020 10:21

Более 470 заявок подано на покупку дополнительных площадей по реновации

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Теги:  программа реновации жилья  покупка жилья  реновация жилья  программа реновации 

10 января. Mossovetinfo.ru – В рамках программы реновации жилья в Московский фонд реновации подано 474 заявления на покупку дополнительных площадей в рамках программы, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

По словам главы департамента Сергея Левкина, уже оформлено 428 договоров на покупку дополнительных площадей, еще 46 заявок находится в работе.

В рамках программы реновации все желающие могут купить дополнительные площади в домах по реновации с гарантированной 10-процентной скидкой. Приобрести квартиру большей площади можно в любом районе Москвы, где есть дома, построенные в рамках программы. При этом, общая площадь приобретаемой квартиры не должна превышать 100 квадратных метров.

При покупке дополнительных площадей можно использовать как собственные средства, так и средства материнского капитала, заемные средства, воспользоваться жилищными субсидиями или государственными жилищными сертификатами.


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Теги: 
программа реновации жилья  покупка жилья  реновация жилья  программа реновации 

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