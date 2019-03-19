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Город (Москва и область)     19.03.2019 09:24

Более 500 тысяч человек посетили прошедшей зимой катки на ВДНХ

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Теги:  ВДНХ  зимний отдых  катки 

19 марта. Mossovetinfo.ru – Прошедшей зимой катки на ВДНХ посетили более 500 тысяч человек, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«На катках ВДНХ прошло больше 100 интерактивных событий: концертов, флешмобов, зарядок и вечеринок на льду. Гости выставки встречали здесь Новый год, праздновали Рождество, поздравляли близких с 23 Февраля и 8 Марта. Общее количество посетителей за сезон превысило 500 тысяч. Причем многие катались регулярно — каждую неделю или даже чаще», - сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Зимой на ВДНХ работали сразу три катка: «Цветник» и «Ракета» на центральной аллее ВДНХ и каток в парке «Останкино». Общая площадь катков составила 15 тысяч квадратных метров, однако на каждом из них была разработана своя программа для посетителей.

Каток «Цветник» был предназначен для семейного отдыха, на нем была выделена отдельная площадка для самых маленьких посетителей. Каток «Ракета» был самым большим на ВДНХ, одновременно он мог принять до 2400 посетителей, на нем еженедельно проходили мастер-классы, флешмобы и выступления музыкальных коллективов. Каток в парке «Останкино» все желающие могли посетить совершенно бесплатно, при этом время сеанса также не было ограничено.


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Теги: 
ВДНХ  зимний отдых  катки 

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