2 июня. Mossovetinfo.ru – После возобновления в Москве непродовольственной торговли, к работе вернулись более 500 тысяч человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заммэра Москвы Владимира Ефимова.



По словам заммэра, около 300 тысяч человек возобновили работу непосредственно на предприятиях непродовольственной торговли, еще порядка 200 тысяч – в смежных отраслях, таких как логистика и транспорт.



Ефимов отметил, что возобновление непродовольственной торговли стало важным решением для восстановления экономики города.



В тоже время, по словам заммэра пока рано говорить о полноценном восстановлении работы предприятий сферы услуг. Возобновить работу парикмахерских, салонов красоты, а также предприятий общепита можно будет только тогда, когда позволит эпидемиологическая обстановка и соответствующее заключение дадут медики и Роспотребнадзор.



В Москве с 1 июня возобновлена работа предприятий непродовольственной торговли, а также работа ряда предприятий сферы услуг, не требующих длительного контакта между работниками и клиентами.