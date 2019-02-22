22 февраля. Mossovetinfo.ru – Более 50 бесплатных экскурсий пройдет в Москве в рамках фестиваля «Московская масленица».



Экскурсии организуют с 23 февраля по 10 марта. Продолжительность одной экскурсии — до двух часов. Ознакомиться со списком экскурсий и зарегистрироваться можно на сайте проекта.



Фестиваль «Московская Масленица» пройдет с 1 по 10 марта на 15 площадках по всему городу.