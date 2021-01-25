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Город (Москва и область)     26.01.2021 12:00

Более 50 населенных пунктов газифицируют в Подмосковье в 2021 году

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Теги:  Московская область  Подмосковье  газификация 

26 января. Mossovetinfo.ru – В течение 2021 года в Московской области газифицируют 51 населенный пункт, сообщается на официальном сайте Мособлгаза.

Газификация этих населенных пунктов создаст условия для подключения к газу более 10 тысяч жителей Подмосковья.

Всего программе газификации Московской области, рассчитанная до 2030 года, планируется газифицировать 300 населенных пунктов.

В текущем году планируется газифицировать населенные пункты в городских округах Балашиха, Волоколамск, Воскресенск, Домодедово, Дубна, Егорьевск, Орехово-Зуево, Истра, Кашира, Клин, Коломна, Можайск и других.

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Карта места

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Теги: 
Московская область  Подмосковье  газификация 

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