Более 50 населенных пунктов газифицируют в Подмосковье в 2021 году

26 января. Mossovetinfo.ru – В течение 2021 года в Московской области газифицируют 51 населенный пункт, сообщается на официальном сайте Мособлгаза.



Газификация этих населенных пунктов создаст условия для подключения к газу более 10 тысяч жителей Подмосковья.



Всего программе газификации Московской области, рассчитанная до 2030 года, планируется газифицировать 300 населенных пунктов.



В текущем году планируется газифицировать населенные пункты в городских округах Балашиха, Волоколамск, Воскресенск, Домодедово, Дубна, Егорьевск, Орехово-Зуево, Истра, Кашира, Клин, Коломна, Можайск и других.