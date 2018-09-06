6 сентября. Mossovetinfo.ru – В летний период на торгах в Москве продано 54 объекта недвижимости, сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.



Большинство проданных объектов находится на первых этажах жилых домов. Среднее превышение начальной цены составило 38%. На каждый лот в среднем претендовали от 4 до 5 участников торгов.



В настоящее время на торги в Москве выставлено 395 объектов недвижимости.