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Город (Москва и область)     17.02.2021 11:04

Более 550 тысяч человек сделали прививку от коронавируса в Москве

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцинация 

17 февраля. Mossovetinfo.ru – Прививку от коронавируса в Москве сделали уже более 555 тысяч человек, сообщает операштаб Москвы со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову.

Кроме того, по словам Раковой, еще почти 60 тысяч человек записались на прививку на ближайшие две недели.

В связи с этим власти Москвы приняли решение расширить список точек, в которых работают выездные бригады вакцинации.

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Карта места

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцинация 

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