14 марта. Mossovetinfo.ru – Более 5,6 тысячи парковочных разрешений оформили москвичи с начала марта, сообщается на официальном сайте ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».
Более 2,5 тысячи разрешений оформлены для инвалидов, 2,3 тысячи – разрешения для многодетных семей, остальные – резидентные разрешения.
Разрешения для инвалидов позволяют бесплатно парковаться на местах, отмеченных знаком «Инвалид», при машина должна быть оснащена опознавательным знаком инвалида. Разрешения для многодетных семей выдаются на одну машину семьи и позволяют бесплатно круглосуточно парковаться на уличных парковках. Разрешения для резидентов позволяют бесплатно парковаться с 20:00 до 08:00 или круглосуточно на территории своего района. Резидентное разрешение выдается при уплате резидентной платы в 3 тысячи рублей.
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