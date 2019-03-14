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Город (Москва и область)     14.03.2019 09:14

Более 5,6 тысячи парковочных разрешений оформлено в Москве с начала марта

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Теги:  парковки  разрешения 

14 марта. Mossovetinfo.ru – Более 5,6 тысячи парковочных разрешений оформили москвичи с начала марта, сообщается на официальном сайте ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Более 2,5 тысячи разрешений оформлены для инвалидов, 2,3 тысячи – разрешения для многодетных семей, остальные – резидентные разрешения.

Разрешения для инвалидов позволяют бесплатно парковаться на местах, отмеченных знаком «Инвалид», при машина должна быть оснащена опознавательным знаком инвалида. Разрешения для многодетных семей выдаются на одну машину семьи и позволяют бесплатно круглосуточно парковаться на уличных парковках. Разрешения для резидентов позволяют бесплатно парковаться с 20:00 до 08:00 или круглосуточно на территории своего района. Резидентное разрешение выдается при уплате резидентной платы в 3 тысячи рублей.


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Карта места

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Теги: 
парковки  разрешения 

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