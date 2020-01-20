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Город (Москва и область)     20.01.2020 08:21

Более 60 тысяч человек посетили Ассамблею «Здоровая Москва»

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Теги:  здравоохранение  ассамблея  ВДНХ 

20 января. Mossovetinfo.ru – Ассамблея «Здоровая Москва» прошла на ВДНХ с 16 по 19 января, сообщается на портале mos.ru.

Основными темами прошедшей ассамблеи стали цифровизация в сфере здравоохранения, борьба с онкологией и медицина в больших городах.

«В этом году мы приняли решение изменить формат ассамблеи, которая традиционно была ориентирована только на профессиональное сообщество. Мероприятие прошло в открытом формате, принять участие в ассамблее смогли все желающие. Мы видим, что мероприятие понравилось жителям. За четыре дня работы ассамблею посетили более 60 тысяч человек — это почти в шесть раз больше, чем в прошлом году», - рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

В рамках ассамблеи посетители и участники узнали о новых технология в области медицины, побывали на лекциях известных ученых, смогли пройти экспресс-диагностику, побывали на интерактивной выставке, ознакомились с макетами новейших объектов здравоохранения, которые готовятся к открытию в Москве или будут построены в ближайшие годы. Также гости Ассамблеи смогли принять участие в мастер-классах по цветотерапии, гончарному делу, рисованию и пластилинографии.


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Карта места

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Теги: 
здравоохранение  ассамблея  ВДНХ 

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