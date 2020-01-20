20 января. Mossovetinfo.ru – Ассамблея «Здоровая Москва» прошла на ВДНХ с 16 по 19 января, сообщается на портале mos.ru.



Основными темами прошедшей ассамблеи стали цифровизация в сфере здравоохранения, борьба с онкологией и медицина в больших городах.



«В этом году мы приняли решение изменить формат ассамблеи, которая традиционно была ориентирована только на профессиональное сообщество. Мероприятие прошло в открытом формате, принять участие в ассамблее смогли все желающие. Мы видим, что мероприятие понравилось жителям. За четыре дня работы ассамблею посетили более 60 тысяч человек — это почти в шесть раз больше, чем в прошлом году», - рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.



В рамках ассамблеи посетители и участники узнали о новых технология в области медицины, побывали на лекциях известных ученых, смогли пройти экспресс-диагностику, побывали на интерактивной выставке, ознакомились с макетами новейших объектов здравоохранения, которые готовятся к открытию в Москве или будут построены в ближайшие годы. Также гости Ассамблеи смогли принять участие в мастер-классах по цветотерапии, гончарному делу, рисованию и пластилинографии.