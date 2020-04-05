5 апреля. Mossovetinfo.ru – На Московских предприятиях продолжают работать более 6 миллионов человек, около половины из них работает дистанционно, сообщил сайту стопкоронавирус.рф заммэра Москвы Владимир Ефимов.
По словам Ефимова, рабочие места в Москве посещают рабочие места порядка 3 миллионов человек, еще порядка 2,8 миллионов человек работают удаленно. В общей сложности это порядка 80% людей, занятых в экономике города
«Я бы не стал говорить о том, что экономическая жизнь в столице замерла. Мы вынуждены ограничить некоторые сферы экономики в обычном формате их функционирования. Речь идет об общепите и ряде бытовых услуг. Но когда мы говорим о промышленных предприятиях и офисных работниках, то в этой части ограничения не так сильно сказались на их функционировании», - заявил Ефимов.
Заммэра отметил, что введенные ограничения изменили лишь формат работы московских предприятий, но не парализовали ее полностью.
В субботу, 4 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который дает право организациям и индивидуальным предпринимателям не ограничивать осуществление своей деятельности в Москве в период режима повышенной готовности.
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