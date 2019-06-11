11 июня. Mossovetinfo.ru – Безопасность в Москве в День России 12 июня будут обеспечивать более 6 тысяч человек, сообщается на официальном сайте департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.



За порядком в городе будут наблюдать около 2 тысяч сотрудников полиции, около 4 тысяч бойцов Росгвардии и 500 народных дружинников.



В День России в Москве пройдет большое количество массовых мероприятий: фестивали, музыкальные концерты, скачки на приз президента РФ, праздничные программы в городских парках, концертные программы на площадках в различных городских префектурах и другие.



Перед началом мероприятий будут проведены антитеррористические мероприятия, в том числе обследование территорий проведения массовых мероприятий и организация контрольно-пропускных пунктов, на которых будет осуществляться досмотр граждан.