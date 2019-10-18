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Город (Москва и область)     18.10.2019 08:30

Более 70 концертов и спектаклей пройдет в парках Москвы до конца осени

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Теги:  парки  спектакли  отдых 

18 октября. Mossovetinfo.ru – Более 70 театральных постановок и музыкальных представлений смогут увидеть посетители московских парков до конца ноября, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Горожан приглашают на концерты, спектакли и познавательно-игровые программы для детей», - приводит слова Сергуниной mos.ru.

Подробнее о программе театральных постановок в московских парках можно узнать здесь.


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Теги: 
парки  спектакли  отдых 

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