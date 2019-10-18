18 октября. Mossovetinfo.ru – Более 70 театральных постановок и музыкальных представлений смогут увидеть посетители московских парков до конца ноября, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
«Горожан приглашают на концерты, спектакли и познавательно-игровые программы для детей», - приводит слова Сергуниной mos.ru.
Подробнее о программе театральных постановок в московских парках можно узнать здесь.
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