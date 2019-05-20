20 мая. Mossovetinfo.ru – Новый московский фестиваль «Николин день» посетили более 735 тысяч человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в официальной сети «ВКонтакте».



Собянин также рассказал, что в ходе фестиваля было проведено более 150 мастер-классов, прошло 210 выступлений на памп-треке, пожеланиями и поздравлениями через «Почту святого Николая» обменялись девять тысяч человек.



Перед гостями фестиваля выступили уличные театры и музыканты, в том числе мировые знаменитости Мгзавреби и Эмир Кустурица.