15 октября. Mossovetinfo.ru – В сентябре в Москве зарегистрировано более 7 тысяч договоров долевого участия на жилую недвижимость, сообщает пресс-служба московского управления Росреестра.



Это 7% больше, чем в августе, а всего за первые 9 месяцев 20198 года рост числа ДДУ составил 47% по отношению к аналогичному периоду 2017 года: 53 861 против 36 656.



При этом количество ДДУ в нежилом секторе в сентябре сократилось по отношению к августу: 1 716 против 1741. Однако если брать первые 9 месяцев 2018 года, то и в этом секторе наблюдается рост ДДУ по отношению к аналогичному периоду 2017 года: 16 864 против 12 173.