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Город (Москва и область)     15.10.2018 11:34

Более 7 тысяч ДДУ зарегистрировано в Москве в сентябре

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Теги:  Росреестр  ДДУ  дольщики  строительство 

15 октября. Mossovetinfo.ru – В сентябре в Москве зарегистрировано более 7 тысяч договоров долевого участия на жилую недвижимость, сообщает пресс-служба московского управления Росреестра.

Это 7% больше, чем в августе, а всего за первые 9 месяцев 20198 года рост числа ДДУ составил 47% по отношению к аналогичному периоду 2017 года: 53 861 против 36 656.

При этом количество ДДУ в нежилом секторе в сентябре сократилось по отношению к августу: 1 716 против 1741. Однако если брать первые 9 месяцев 2018 года, то и в этом секторе наблюдается рост ДДУ по отношению к аналогичному периоду 2017 года: 16 864 против 12 173.


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Теги: 
Росреестр  ДДУ  дольщики  строительство 

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