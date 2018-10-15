15 октября. Mossovetinfo.ru – В сентябре в Москве зарегистрировано более 7 тысяч договоров долевого участия на жилую недвижимость, сообщает пресс-служба московского управления Росреестра.
Это 7% больше, чем в августе, а всего за первые 9 месяцев 20198 года рост числа ДДУ составил 47% по отношению к аналогичному периоду 2017 года: 53 861 против 36 656.
При этом количество ДДУ в нежилом секторе в сентябре сократилось по отношению к августу: 1 716 против 1741. Однако если брать первые 9 месяцев 2018 года, то и в этом секторе наблюдается рост ДДУ по отношению к аналогичному периоду 2017 года: 16 864 против 12 173.
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