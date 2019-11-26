26 ноября. Mossovetinfo.ru – Система городского видеонаблюдения будет использоваться в зимний период для контроля за наледью на кровлях более 800 зданий в Москве, сообщил журналистам начальник Объединения административно-технических инспекций столицы Дмитрий Семенов.
По словам Семенова, видеокамеры позволят проверять кровли в центральной части города. Те здания, которые не попадают в поле зрения видеокамер, будут обследоваться инспекторами, которые будут выходить на место.
Семенов также сообщил, что инспектировать крыши в ежедневном режиме могут 70 инспекторов, кроме того, для обследования крыш могут быть привлечены около 130 человек из других инспекций.
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