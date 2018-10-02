2 октября. Mossovetinfo.ru – Московские власти одобрили 81 заявку на покупку дополнительных площадей при переселении по программе реновации, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.
По данным департамента, всего в Московский фонд реновации поступило 94 заявки на покупку дополнительных площадей при переселении. 81 заявка уже одобрена, по остальным проводится проверка документации.
Москвичи, получающие квартиры по программе реновации, имеют право улучшить жилищные условия, переехав в квартиру большей площади, или с большим количеством комнат. При этом разницу в стоимости они могут оплатить со скидкой в 10%. Кроме того, после получения равнозначной квартиры по программе реновации, участники программы могут получить скидку в 10% на покупку еще одной квартиры.
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