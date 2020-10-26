26 октября. Mossovetinfo.ru – Более 850 школ Московской области, в которых обучение проводится по четвертям, с 26 октября уходят на плановые каникулы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства образования Подмосковья.
По словам главы ведомства Ирины Каклюгиной, информация о датах каникул размещена на официальных сайтах школ.
Также министр образования сообщила, что остальные школы продолжат обучение в очном режиме.
Ранее, с 5 октября на плановых каникулах находились школы, в которых образование строится по модульной системе.
Каклюгина отметила, что в Подмосковье сокращается количество классов, находящихся на карантине. Из 35 тысяч классов на карантине находится 400.
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