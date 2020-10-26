 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Город (Москва и область)     26.10.2020 00:51

Более 850 школ Подмосковья уходят на плановые каникулы

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Московская область  Подмосковье  каникулы  школы 

26 октября. Mossovetinfo.ru – Более 850 школ Московской области, в которых обучение проводится по четвертям, с 26 октября уходят на плановые каникулы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства образования Подмосковья.

По словам главы ведомства Ирины Каклюгиной, информация о датах каникул размещена на официальных сайтах школ.

Также министр образования сообщила, что остальные школы продолжат обучение в очном режиме.

Ранее, с 5 октября на плановых каникулах находились школы, в которых образование строится по модульной системе.

Каклюгина отметила, что в Подмосковье сокращается количество классов, находящихся на карантине. Из 35 тысяч классов на карантине находится 400.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Московская область  Подмосковье  каникулы  школы 

Возврат к списку

Лента новостей

01:02 В мире Азербайджан, Армения и США объявили о гуманитарном перемирии в Нагорном Карбахе

00:51 Город (Москва и область) Более 850 школ Подмосковья уходят на плановые каникулы

00:30 В России Названы регионы России с самым высоким и самым низким уровнем безработицы

00:13 Общество Аномально теплая и сухая погода ожидается в Москве до конца рабочей недели

13:51 Другое «Краснодар» назвал предвзятым судейство в матче со «Спартаком»

Актуальные материалы

13:51 Другое «Краснодар» назвал предвзятым судейство в матче со «Спартаком»

14:07 В России Официальные данные по коронавирусу в России за сутки

14:04 Общество Официальные данные по коронавирус по Москве за сутки

00:37 Город (Москва и область) В Москве перестанут пускать в общественный транспорт без масок и перчаток

09:07 Город (Москва и область) Собянин пояснил, почему перевел часть московских школьников на дистанционное обучение

00:40 Общество Теплая и дождливая погода ожидается в Москве в течение недели

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru