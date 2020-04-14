14 апреля. Mossovetinfo.ru – За последние три дня 92 московских магазина оштрафовали за необеспечение условий для соблюдения социальной дистанции, сообщает пресс-служба столичного департамента торговли и услуг.



Сообщается, что ряд предприятий торговли халатно отнеслись к предписаниям по организации торговли в условиях распространения коронавируса. Нарушения были выявлены в ходе контрольных рейдов.



В зависимости от решений суда, сумма наложенных штрафов может составить более 12,5 миллиона рублей.