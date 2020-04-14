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Город (Москва и область)     14.04.2020 10:12

Более 90 магазинов в Москве оштрафовали за необеспечение условий социальной дистанции

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Теги:  торговля  коронавирус  социальная дистанция  нарушения  штрафы 

14 апреля. Mossovetinfo.ru – За последние три дня 92 московских магазина оштрафовали за необеспечение условий для соблюдения социальной дистанции, сообщает пресс-служба столичного департамента торговли и услуг.

Сообщается, что ряд предприятий торговли халатно отнеслись к предписаниям по организации торговли в условиях распространения коронавируса. Нарушения были выявлены в ходе контрольных рейдов.

В зависимости от решений суда, сумма наложенных штрафов может составить более 12,5 миллиона рублей.


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Теги: 
торговля  коронавирус  социальная дистанция  нарушения  штрафы 

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