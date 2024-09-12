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Город (Москва и область)     18.09.2024 11:43

Более 9,5 тысяч ипотечных сделок оформлено в Москве за август

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Теги:  Москва  ипотека  жилье  льготы  сделки  Росреестр 

18 сентября — Mossovetinfo.ru —Москва сохраняет лидирующую позицию среди российских регионов по выданным льготным ипотечным кредитам, их объем в августе 2024 года составил 38,2 миллиарда рублей — это 19,5 процента от общероссийского объема льготной ипотеки, сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-службе Управления Росреестра по Москве.

В августе 2024 года Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 9 539 договоров ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости.

Показатель снизился к августу 2023 года (14 202) на 32,8% и вырос к восьмому месяцу 2022 года (9 261) на 3%. К июлю текущего года, когда завершилась программа ипотеки с господдержкой на новостройки и изменились условия «Семейной ипотеки», число зарегистрированных кредитных сделок уменьшилось на 20,2%.


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Теги: 
Москва  ипотека  жилье  льготы  сделки  Росреестр 

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