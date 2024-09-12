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Более 9,5 тысяч ипотечных сделок оформлено в Москве за август
18 сентября — Mossovetinfo.ru —Москва сохраняет лидирующую позицию среди российских регионов по выданным льготным ...
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14.09.2024, 08:11
До 28 градусов тепла ожидаются в Московском регионе 14 сентября
14 сентября — Mossovetinfo.ru — Днем 14 сентября в Московском регионе будет до 28 градусов тепла, в Москве – до 26. Об это...
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Рекордная жара ожидается в Москве в пятницу
12 сентября — Mossovetinfo.ru — В пятницу, 13 сентября, в Москве ожидается жара до плюс 29 градусов, такой не было 115 лет ...