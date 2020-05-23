23 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области за все время от коронавируса вылечились 5163 человека. Об этом сообщает оперативный штаб. За стуки в регионе от коронавируса вылечились 464 человека.
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