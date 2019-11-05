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Город (Москва и область)     05.11.2019 09:52

Более пяти тысяч пар в Москве поженились на новых площадках для заключения брака

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Теги:  ЗАГС  свадьбы  площадки 

5 ноября. Mossovetinfo.ru – Более пяти тысяч пар в Москве поженились на новых площадках для заключения брака, сообщается на портале mos.ru.

Как сообщила начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова, площадки для бракосочетаний вне стен отделов ЗАГС пользуются все большей популярностью. В настоящее время в Москве около 30 площадок, на которых можно заключить брак, расположенных в башнях «Москва-Сити», в старинных усадьбах и особняках, на стадионах, в Московском планетарии, в «Москвариуме».

До конца года заключить брак на новых площадках планируют еще 1,2 тысячи пар. Наиболее популярными площадками у молодоженов являются старинные особняки и башни «Москва-Сити».


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Карта места

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Теги: 
ЗАГС  свадьбы  площадки 

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