5 ноября. Mossovetinfo.ru – Более пяти тысяч пар в Москве поженились на новых площадках для заключения брака, сообщается на портале mos.ru.
Как сообщила начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова, площадки для бракосочетаний вне стен отделов ЗАГС пользуются все большей популярностью. В настоящее время в Москве около 30 площадок, на которых можно заключить брак, расположенных в башнях «Москва-Сити», в старинных усадьбах и особняках, на стадионах, в Московском планетарии, в «Москвариуме».
До конца года заключить брак на новых площадках планируют еще 1,2 тысячи пар. Наиболее популярными площадками у молодоженов являются старинные особняки и башни «Москва-Сити».
10:13 Город (Москва и область) Электробусы начали курсировать по двум маршрутам от Киевского вокзала
09:52 Город (Москва и область) Более пяти тысяч пар в Москве поженились на новых площадках для заключения брака
09:30 Происшествия СМИ сообщили об утечке данных клиентов «Альфа-банка»
09:18 Город (Москва и область) Уже 860 медиков получили статус «Московский врач»
09:03 В России Повышение НДС приведет к рекордному росту доходов бюджета - Минфин
13:38 Общество Теплая дождливая погода будет в Москве в с 5 по 8 ноября
10:12 Город (Москва и область) Как работает почта в Москве в ноябрьские праздники
10:07 Город (Москва и область) Как работают городские учреждения в Москве в ноябрьские праздники
09:48 Власть Собянин назначил глав управ девяти районов СВАО
21:57 Общество Общественная палата Москвы 5 ноября проведет публичные слушания по проекту бюджета