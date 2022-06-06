 
Актуальные темы: Украина Донбасс
Город (Москва и область)     06.06.2022 08:49

Более тысячи реконструкторов на 61 площадке - в Москве пройдет фестиваль «Времена и эпохи»

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  фестиваль  времена и эпохи 

6 июня. Mosovetinfo.ru – C 9 по 13 июня на 61 локации в центре Москвы пройдет Фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи», продолжающий эстафету фестивальных программ столицы, - сообщили ИА МОССОВЕТ в Оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

В фестивале под девизом «Двадцать веков побед России» примут участие более тысячи реконструкторов со всей России.

На сайте: moscowseasons.com/festival/times-2022/ размещена программа фестиваля.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  фестиваль  времена и эпохи 

Возврат к списку

Лента новостей

08:49 Город (Москва и область) Более тысячи реконструкторов на 61 площадке - в Москве пройдет фестиваль «Времена и эпохи»

10:32 Город (Москва и область) На ВДНХ начинается летний культурно-образовательный и спортивный сезон

03:30 Происшествия 13 человек пострадали в ДТП при наезде автобуса на остановку на Ленинградском шоссе

13:35 Общество КПРФ передает Анастасии Удальцовой мандат экс-депутата Госдумы Рашкина

07:55 Город (Москва и область) В Москве началась «ковидная амнистия»

Актуальные материалы

12:54 В России В Мариуполе за последние сутки сдались в плен еще 694 боевика – Минобороны

15:21 В мире Переговоры с украинской стороной в Стамбуле прошли конструктивно - Мединский

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

15:10 Общество В Москве остается в силе ограничение по проведению публичных мероприятий – оперштаб

14:56 Власть Генпрокуратура: как госизмена будет расцениваться любая помощь иностранным организациям, государствам в период проведения спецоперации в ДНР, ЛНР

08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru