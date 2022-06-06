Более тысячи реконструкторов на 61 площадке - в Москве пройдет фестиваль «Времена и эпохи»

6 июня. Mosovetinfo.ru – C 9 по 13 июня на 61 локации в центре Москвы пройдет Фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи», продолжающий эстафету фестивальных программ столицы, - сообщили ИА МОССОВЕТ в Оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».



В фестивале под девизом «Двадцать веков побед России» примут участие более тысячи реконструкторов со всей России.



На сайте: moscowseasons.com/festival/times-2022/ размещена программа фестиваля.