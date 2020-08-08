 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Город (Москва и область)     08.08.2020 08:40

Больничные для находящихся на самоизоляции продлили в Подмосковье до 23 августа

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Московская область  Москва  коронавирус  самоизоляция  продление 

8 августа, Mossovetinfo.ru - Режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, проден с 10 августа по 23 августа 2020 года в соответствии с постановлением правительства Московской области. Ранее в Подмосковье периоды больничных для пожилых и больных граждан на самоизоляции действовали до 9 августа.

Данная норма, в том числе, распространяется на жителей Подмосковья, страдающих сахарным диабетом, астмой, онкологическими заболеваниями.

На этой неделе в Подмосковье отменили обязательную изоляцию для туристов, прибывших из-за границы, вместо этого они должны предоставить через «Госуслуги» результат теста на Covid-19.

В то же время власти Подмосковья и Москвы усилили контроль масочного режима в транспорте.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Московская область  Москва  коронавирус  самоизоляция  продление 

Возврат к списку

Лента новостей

08:40 Город (Москва и область) Больничные для находящихся на самоизоляции продлили в Подмосковье до 23 августа

23:15 Другое "Зенит" в пятый раз стал обладателем Суперкубка России, обыграв "Локомотив"

21:10 Общество ЯндексТакси начал показывать рейтинг пассажиров водителям

17:37 Город (Москва и область) Реконструкцию развязки Волоколамского шоссе с МКАД завершат до конца года

16:21 Общество Комфортная и ясная погода ожидается в Москве в выходные, 8 и 9 августа

Актуальные материалы

16:05 Общество Прокуратура выявила многочисленные нарушения в приюте для животных "Некрасовка"

11:15 Другое Хакеры продают данные россиян после электронного голосования по Конституции

09:15 Общество Роспотребнадзор разработал памятку с описанием часто встречающихся случаев мошенничества

10:26 Мнения Венедиктов разъяснил почему в эпоху транзита силовики мочат Собянина

12:23 Другое Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»

09:16 В мире Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 продлится ещё долго - ВОЗ

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru