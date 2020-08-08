Больничные для находящихся на самоизоляции продлили в Подмосковье до 23 августа

8 августа, Mossovetinfo.ru - Режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, проден с 10 августа по 23 августа 2020 года в соответствии с постановлением правительства Московской области. Ранее в Подмосковье периоды больничных для пожилых и больных граждан на самоизоляции действовали до 9 августа.



Данная норма, в том числе, распространяется на жителей Подмосковья, страдающих сахарным диабетом, астмой, онкологическими заболеваниями.



На этой неделе в Подмосковье отменили обязательную изоляцию для туристов, прибывших из-за границы, вместо этого они должны предоставить через «Госуслуги» результат теста на Covid-19.



В то же время власти Подмосковья и Москвы усилили контроль масочного режима в транспорте.