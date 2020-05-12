12 мая. Mossovetinfo.ru – За время действия ограничений в Москве больные коронавирусом нарушили режим самоизоляции более 46 тысяч раз, сообщает РИА Новости со ссылкой на Главконтроль Москвы.



В Москве больные коронавирусом, у которых заболевание протекает в легкой форме или без симптомов, могут проходить лечение на дому. При этом, им вручается предписание о необходимости соблюдения карантина.



В Москве на 12 мая выявлен 121 301 случай заболевания коронавирусом. Вылечились 19 642 человека. Умерло 1179 человек.