16 сентября. Mossovetinfo.ru - На участие в пятом сезоне проекта «Музыка в метро» подано рекордное число заявок - более 1,6 тысячи, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.
Отмечается, что помимо традиционных музыкантов, заявки на участие подали артисты с вибрафоном, варганом, плоскими колоколами и даже арабской лютней.
Уже в октябре участников конкурса ожидает второй этап отбора - живое выступление перед специальным жюри, в которое вошли самые разные представители музыкальной индустрии: эксперты от Black Star, «Яндекс.Музыки», «Нового радио», а также продюсеры и звезды шоу-бизнеса.
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