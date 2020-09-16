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Город (Москва и область)     16.09.2020 12:02

Больше 1,6 тысячи заявок подано на участие в проекте «Музыка в метро»

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Теги:  метро  метрополитен  Музыка в метро  отбор 

16 сентября. Mossovetinfo.ru - На участие в пятом сезоне проекта «Музыка в метро» подано рекордное число заявок - более 1,6 тысячи, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Отмечается, что помимо традиционных музыкантов, заявки на участие подали артисты с вибрафоном, варганом, плоскими колоколами и даже арабской лютней.

Уже в октябре участников конкурса ожидает второй этап отбора - живое выступление перед специальным жюри, в которое вошли самые разные представители музыкальной индустрии: эксперты от Black Star, «Яндекс.Музыки», «Нового радио», а также продюсеры и звезды шоу-бизнеса.


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Теги: 
метро  метрополитен  Музыка в метро  отбор 

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