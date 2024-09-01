 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     03.09.2024 08:28

Больше 6 тысяч идей жителей Москвы реализовано за 10 лет работы платформы «Город идей» Собянин

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Город идей  стандарты  Москва  обсуждение  власть  эффективность 

3 — Mossovetinfo.ru — Больше 6 тыс. идей жителей Москвы реализовано за 10 лет работы платформы «Город идей», к ней присоединились свыше полумиллиона активных и неравнодушных жителей нашего города. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте.

Участники платформа «Город идей», в ходе обсуждения в в разных тематических проектах: от музейной и выставочной деятельности до организации парковых пространств, помогают делать Москву уютнее и комфортнее, отметил мэр.

«За 10 лет работы платформы к ней присоединились свыше 500 тыс. активных и неравнодушных жителей нашего города. Благодаря идеям и предложениям москвичей в парках появляются новые экотропы. Спортивные площадки оборудуют востребованными тренажерами, а в шаговой доступности от жилых домов организуют площадки для выгула четвероногих друзей. Горожане предлагали и выбирали идеи по развитию электронных сервисов, культуры, предпринимательства, здравоохранения, образования, транспорта и другим темам», – написал мэр.

Например, в июле нынешнего года на платформе «Город идей» открыли масштабный проект в формате медиаплатформы «Город обсуждает стандарты культурного досуга».

Идеи обсуждались по семи тематическим проектам:
— музейная и выставочная деятельность;
— спектакли и концерты;
— киноискусство;
— парки;
— цифровые технологии в культуре;
— библиотечные сервисы;
— творческое развитие.


x

Карта места

Загрузить')">Загрузить

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Город идей  стандарты  Москва  обсуждение  власть  эффективность 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

08:28 Город (Москва и область) Больше 6 тысяч идей жителей Москвы реализовано за 10 лет работы платформы «Город идей» Собянин

10:58 В России Путин: ВС России сделают всё, чтобы восстановить жизнь школьников в приграничье

10:25 В мире Ультраправые впервые со Второй мировой победили на местных выборах в ФРГ

09:04 Общество Снос Дома культуры Трехгорной мануфактуры Москомнаследие считает «противоаварийными» работами

07:46 Город (Москва и область) 2 сентября – последний день подачи заявлений для голосования бумажным бюллетенем в Москве

Актуальные материалы

18:17 В мире МИД: Россия изменит свою ядерную доктрину из-за эскалационного курса Запада

10:04 В России В трех регионах России введен режим контртеррористической операции

20:44 В России Президент подписал указы о помиловании

14:32 Мнения «В электронном голосовании наблюдение доступно всем», – Артём Костырко

18:38 В России Банк России 26 июля повысил ключевую ставку до 18% годовых

08:16 Город (Москва и область) Собянин: город обсуждает с москвичами стандарты культурного досуга

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru