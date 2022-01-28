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Город (Москва и область)     28.01.2022 10:37

Больше миллиона собак проживает в московских квартирах - Собянин

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Теги:  собаки  площадки  выгул  Москва  Собянин 

28 января. Mossovetinfo.ru - Власти планируют модернизацию более 50 собачьих площадок в столице, сообщил мэр Москвы в своем блоге.
Сейчас в Москве лишь 688 общедоступных собачьих площадок.

«На весь огромный город имеется всего лишь 688 общедоступных площадок для выгула и тренировки собак», - отметил Собянин в блоге.
Большинство этих маленьких площадок остаются пустыми, не востребованными, поскольку имеют «устаревшую и некомфортную инфраструктуру», «благоустройство многих площадок давно не проводилось», - отметил мэр.

Напомним, что 20 января в ходе рабочей встречи с Президентом России Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сейчас число москвичей составляет около 13 миллионов.


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Теги: 
собаки  площадки  выгул  Москва  Собянин 

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