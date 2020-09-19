Большие ограничения в движении транспорта и парковочного пространства 20 сентября

19 сентября. Mossovetinfo.ru - 20 сентября в центральной части столицы запланировано проведение ежегодного Московского Марафона что повлечет до окончания марафона большие ограничения в движении транспорта и парковочного пространства.

По информации Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве, "ограничения движения транспортных средств по указанным маршрутам вводятся с 07.00 час. и снимаются по мере завершения мероприятий".



Будет ограничено парковочное пространство. "Также информируем, что в период с 00.01 до окончания мероприятия на участках следования марафона будет ограничено парковочное пространство", - сообщает ГИБДД.



Водителей транспортных средств просят заранее выбирать маршрут движения, а также строго выполнять требования сотрудников Госавтоинспекции и предписания дорожных знаков.



По данным ГИБДД с 8.45 до 15.35 забеги пройдут по следующим маршрутам:



Маршрут забега № 1 на 10 км: улица Лужники – Лужнецкая набережная – Новодевичья набережная – улица Хамовнический Вал – Новодевичья набережная – Саввинская набережная – Ростовская набережная – улица Смоленская – Смоленский бульвар – Зубовский бульвар – Крымский проезд – Фрунзенская набережная – Лужнецкая наб. – ул. Лужники.



Маршрут забега № 2 на 42 км: Фестивальная площадь - Лужнецкая набережная – Новодевичья набережная – Саввинская набережная – Ростовская набережная – Смоленская набережная – Краснопресненская набережная – Пресненская набережная – улица Тестовская – 1-й Красногвардейский проезд – улица Мантулинская – улица 1905 года – улица Красная Пресня – Новинский бульвар – Смоленская площадь – Смоленский бульвар – Зубовский бульвар – улица Крымский Вал – Октябрьский тоннель – улица Коровий вал – улица Большая Ордынка – Малый Москворецкий мост – Лубочный переулок – улица Балчуг – Раушская набережная – Космодамианская набережная – Большой Устьинский мост – Устьинский проезд – Яузский бульвар – Покровский бульвар – Чистопрудный бульвар – Сретенский бульвар – Рождественский бульвар – Цветной бульвар – разворот перед улицей Садовая-Сухаревская – Петровский бульвар – Страстной бульвар – Б. Путинковский переулок – Тверской бульвар – разворот перед улицей Большая Никитская – Тверской бульвар – улица Тверская – улица Охотный ряд – Театральный проезд – Лубянская площадь – Новая площадь – Старая площадь – Китайгородский проезд – Москворецкая набережная по направлению к Большому Устьинскому мосту – Котельническая набережная – Гончарная набережная – Гончарная набережная – Котольническая набережная – Москворецкая набережная – Кремлевская набережная – Пречистенская набережная – Фрунзенская набережная – Лужнецкая набережная – ул. Лужники.