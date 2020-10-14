14 октября. Mossovetinfo.ru – Школьники 6-11 классов с 19 октября на две недели переходят на дистанционное обучение в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.



Ученики 1-5 классов вернутся в школы после каникул. Транспортные карты школьников 1-5 классов будут разблокированы. Бесплатный проезд старшеклассников будет по-прежнему приостановлен.



Учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы, до 1 ноября работать не будут.



С 5 по 18 октября в Москве были объявлены осенние каникулы. Детские сады продолжают работать в обычном режиме. С 9 октября в городе приостановлен льготный проезд для школьников и людей старше 65 лет



9 октября Собянин заявил, что прошедшая неделя не принесла заметных улучшений ситуации с коронавирусом.