14 октября. Mossovetinfo.ru – Школьники 6-11 классов с 19 октября на две недели переходят на дистанционное обучение в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.
Ученики 1-5 классов вернутся в школы после каникул. Транспортные карты школьников 1-5 классов будут разблокированы. Бесплатный проезд старшеклассников будет по-прежнему приостановлен.
Учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы, до 1 ноября работать не будут.
С 5 по 18 октября в Москве были объявлены осенние каникулы. Детские сады продолжают работать в обычном режиме. С 9 октября в городе приостановлен льготный проезд для школьников и людей старше 65 лет
9 октября Собянин заявил, что прошедшая неделя не принесла заметных улучшений ситуации с коронавирусом.
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