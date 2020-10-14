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Город (Москва и область)     14.10.2020 09:01

Борьба с COVID-19: часть школьников в Москве переведут на дистанционное обучение

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Теги:  школы  образование  Сергей Собянин  Собянин  коронавирус 

14 октября. Mossovetinfo.ru – Школьники 6-11 классов с 19 октября на две недели переходят на дистанционное обучение в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.

Ученики 1-5 классов вернутся в школы после каникул. Транспортные карты школьников 1-5 классов будут разблокированы. Бесплатный проезд старшеклассников будет по-прежнему приостановлен.

Учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы, до 1 ноября работать не будут.

С 5 по 18 октября в Москве были объявлены осенние каникулы. Детские сады продолжают работать в обычном режиме. С 9 октября в городе приостановлен льготный проезд для школьников и людей старше 65 лет

9 октября Собянин заявил, что прошедшая неделя не принесла заметных улучшений ситуации с коронавирусом.


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Теги: 
школы  образование  Сергей Собянин  Собянин  коронавирус 

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