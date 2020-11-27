27 ноября. Mossovetinfo.ru – Бригады скорой помощи, выезжающие к пациентам на дом, будут выдавать больным лекарства от коронавируса, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.



Лекарства врачи скорой помощи будут выдавать пациентам в том случае, если больной отказывается от госпитализации, или госпитализация ему не требуется.



Таким образом, пациенту для получения лекарств не придется ждать врача из поликлиники.