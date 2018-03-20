20 марта. Mossovetinfo.ru – Часть квартир при застройке в Левобережном (САО) отдадут под программу реновации жилья. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.



Под программу реновации будет выделено порядка 65 000 квадратных метров недвижимости комплексной жилой застройки. При этом, часть корпусов уже введена в эксплуатацию.



Отделку в квартирах будут выполнять за счет Фонда реновации.