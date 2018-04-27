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Город (Москва и область)
28.04.2018, 07:35
Какие дни будут нерабочими в майские праздники
28 апреля. Mossovetinfo.ru – Субботу, 28 апреля, является рабочей в России в связи с переносом праздничных дней. Россияне будут отдыхать 29-30 апреля, 1-2 мая, а также 9 мая. 1 мая в России о...
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Город (Москва и область)
28.04.2018, 06:50
Часть платформы станции метро «Кунцевская» закрыли на ремонт
28 апреля. Mossovetinfo.ru – Часть платформы станции «Кунцевская» Филевской линии московского метро временно закрыта с 28 апреля в связи с проведением ремонтным работ. Об этом сообщили в транспортн...
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Город (Москва и область)
27.04.2018, 16:48
Участок БКЛ от «Хорошевской» до «Мневников» достроят в 2020 году
27 апреля. Mossovetinfo.ru - Участок Большой кольцевой линии (БКЛ) Метро от «Хорошевской» до «Мневников» планируется достроить в 2020 году. Об этом заявил глава департамента строительства Москвы. ...