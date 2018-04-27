28 апреля. Mossovetinfo.ru – Часть платформы станции «Кунцевская» Филевской линии московского метро временно закрыта с 28 апреля в связи с проведением ремонтным работ. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.



Посадка и высадка пассажиров на платформе по направлению из центра производится из всех вагонов, кроме первого.



Ремонтные работы проводятся в рамках второго этапа реконструкции Филевской линии. Вход и выход пассажиров только через вестибюли одноименной станции Арбатско-Покровской линии. Кроме того, посадка и высадка пассажиров на станции «Кунцевская», следующих по Арбатско-Покровской линии из центра, не производится.