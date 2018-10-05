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Город (Москва и область)     05.10.2018 12:56

Часть усадьбы Барышникова на Мясницкой улице продали с аукциона

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Теги:  аукционы 

5 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве с аукциона продали каменное здание в усадьбе Барышникова на Мясницкой улице. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в департаменте города Москвы по конкурентной политике.

Это одноэтажное здание площадью 489 квадратных метров, расположенное во дворе усадьбы Барышникова. С превышением стартовой цены почти в 2,5 раза победила компания ООО «Виктория Классик». Итоговая цена сделки составила 75,8 миллиона рублей. Всего на лот претендовали три участника.

Победитель аукциона получил возможность восстановить и приспособить под современное использование объект культурного наследия. 


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Теги: 
аукционы 

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