5 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве с аукциона продали каменное здание в усадьбе Барышникова на Мясницкой улице. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в департаменте города Москвы по конкурентной политике.



Это одноэтажное здание площадью 489 квадратных метров, расположенное во дворе усадьбы Барышникова. С превышением стартовой цены почти в 2,5 раза победила компания ООО «Виктория Классик». Итоговая цена сделки составила 75,8 миллиона рублей. Всего на лот претендовали три участника.



Победитель аукциона получил возможность восстановить и приспособить под современное использование объект культурного наследия.

