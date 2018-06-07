7 июня. Mossovetinfo.ru – Часы обратного отсчета до старта чемпионата мира по футболу 2018 года запустили на Триумфальной площади в Москве.



Часы стилизованы под судейскую табличку, на которой отображается таймер обратного отсчета. Кроме того, на часах смонтирована видеокамера и wi-fi-роутер. Таким образом, желающие могут не только сфотографироваться на фоне часов, но и моментально отправить фотографию по электронной почте, или опубликовать в соцсетях.



Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В Москве матчи чемпионата примут стадионы «Лужники» и «Спартак».