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Город (Москва и область)     07.06.2018 17:03

Часы обратного отсчета до старта ЧМ-2018 запустили в центре Москвы

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Теги:  ЧМ-2018  арт-объекты  часы обратного отсчета 

7 июня. Mossovetinfo.ru – Часы обратного отсчета до старта чемпионата мира по футболу 2018 года запустили на Триумфальной площади в Москве.

Часы стилизованы под судейскую табличку, на которой отображается таймер обратного отсчета. Кроме того, на часах смонтирована видеокамера и wi-fi-роутер. Таким образом, желающие могут не только сфотографироваться на фоне часов, но и моментально отправить фотографию по электронной почте, или опубликовать в соцсетях.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В Москве матчи чемпионата примут стадионы «Лужники» и «Спартак».


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Карта места

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Теги: 
ЧМ-2018  арт-объекты  часы обратного отсчета 

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