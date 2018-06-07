Другие материалы
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Город (Москва и область)
07.06.2018, 17:03
Часы обратного отсчета до старта ЧМ-2018 запустили в центре Москвы
7 июня. Mossovetinfo.ru – Часы обратного отсчета до старта чемпионата мира по футболу 2018 года запустили на Триумфальной площади в Москве. Часы стилизованы под судейскую табличку, на которой...
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Город (Москва и область)
07.06.2018, 16:51
МЧС: в Московской области по утрам 9-11 июня ожидаются заморозки
7 июня. Mossovetinfo.ru - Утром 9, 10 и 11 июня в Московской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. Об этом сообщает МЧС. «В ночные и утренние часы 9, 10 и 11 июня по те...
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Город (Москва и область)
07.06.2018, 15:02
Путин о программе реновации в Москве: думаю, что основные озабоченности сняты
7 июня. Mossovetinfo.ru - Основные озабоченности касательно программы реновации жилья в Москве сняты, считает президент России Владимир Путин. «Я знаю обо всех спорах, Думаю, что основные оз...