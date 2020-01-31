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Город (Москва и область)     31.01.2020 10:47

Часы работы выставки Сальвадора Дали в Манеже продлят в субботу, 1 февраля

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Теги:  выставки  Манеж  Сальвадор Дали  график работы 

31 января. Mossovetinfo.ru – Часы работы выставки Сальвадора Дали в московском Манеже продлят в субботу, 1 февраля, в связи с большим наплывом посетителей.

Организаторы выставки сообщили, что в 1 февраля выставка будет работать до 22:00

Выставка, которая открылась 28 января, стала самой масштабной выставкой Дали в России, на ней представлены более 180 работ знаменитого художника. Выставка продлится до 25 марта.


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Карта места

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Теги: 
выставки  Манеж  Сальвадор Дали  график работы 

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