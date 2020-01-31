Другие материалы
-
Город (Москва и область)
31.01.2020, 12:18
Демонтаж новогодних елок и праздничных конструкций в Москве начнется 31 января
31 января. Mossovetinfo.ru – В ночь с 31 января на 1 февраля в Москве начнется демонтаж новогодних елей и праздничных конструкций, сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков. Новогодние...
-
Город (Москва и область)
31.01.2020, 10:47
Часы работы выставки Сальвадора Дали в Манеже продлят в субботу, 1 февраля
31 января. Mossovetinfo.ru – Часы работы выставки Сальвадора Дали в московском Манеже продлят в субботу, 1 февраля, в связи с большим наплывом посетителей. Организаторы выставки сообщили, что...
-
Город (Москва и область)
31.01.2020, 10:26
Сквозное движение на МЦД-2 ограничат 1, 2, 8 и 9 февраля
31 января. Mossovetinfo.ru – Сквозное движение поездов МЦД-2 между Рижским и Курским направлениями МЖД будет ограничено в выходные дни 1, 2, 8 и 9 февраля, сообщается на официальном сайте МЖД. ...