31 января. Mossovetinfo.ru – Часы работы выставки Сальвадора Дали в московском Манеже продлят в субботу, 1 февраля, в связи с большим наплывом посетителей.



Организаторы выставки сообщили, что в 1 февраля выставка будет работать до 22:00



Выставка, которая открылась 28 января, стала самой масштабной выставкой Дали в России, на ней представлены более 180 работ знаменитого художника. Выставка продлится до 25 марта.