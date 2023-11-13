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Город (Москва и область)     15.11.2023 11:42

Чем удивит каток на ВДНХ после открытия 24 ноября

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Теги:  ВДНХ  каток  Сергунина 

15 ноября — Mossovetinfo.ru — Каток на ВДНХ начнет работать 24 ноября, и в течение всего зимнего сезона здесь будут проходить концерты, утренние зарядки, мастер-классы по фигурному катанию, конкурсы, вечеринки и флешмобы, — сообщили заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

Сергунина сообщила, что по традиции открытие станет первым событием нового зимнего сезона в работе выставки. В этом году лед зальют на площади Промышленности вокруг макета ракеты-носителя «Восток».

«В предстоящем сезоне катку на ВДНХ исполняется 10 лет. Он сможет одновременно принять почти две тысячи человек. Площадь ледового покрытия составит около девяти тысяч квадратных метров. Посетители будут кататься с видом на исторические павильоны “Космос” и “Транспорт СССР”, Главную аллею и новый павильон “Атом”», — рассказала Наталья Сергунина, чьи слова и подробная информация о работе катка на ВДНх в юбилейный сезон приводятся на официальном сайте Мэра Москвы.

Каток будет работать со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00, с 17:00 до 23:00, по выходным и праздничным дням с 10:00 до 15:00, с 17:00 до 23:00. Понедельник — технический день. Приобрести билеты можно на официальном сайте, в кассах на территории катка, инфоцентрах в арке Главного входа и около павильона № 55.

Еще один каток, с пунктом проката и камерой хранения, откроют в парке «Останкино».

В 2020 году зимний сезон на ВДНХ продлился с 22 ноября по 9 марта, за это время на катке прошло более 100 развлекательных мероприятий: флешмобов, конкурсов, концертов, мастер-классы, спортивных праздников и благотворительных акций. Впервые на ВДНХ проходили экскурсии на коньках, сообщала заммэра Москвы Наталья Сергунина.За три месяца работы 187 215 посетителей воспользовались услугой проката коньков.

Зимой 2019 года катки на ВДНХ посетили более 500 тысяч человек, - сообщала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

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Теги: 
ВДНХ  каток  Сергунина 

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