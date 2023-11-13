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Чем удивит каток на ВДНХ после открытия 24 ноября
15 ноября — Mossovetinfo.ru — Каток на ВДНХ начнет работать 24 ноября, и в течение всего зимнего сезона здесь будут про...
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Город (Москва и область)
14.11.2023, 11:38
Нейросети в Москве научились выявлять лор-заболевания на рентгеновских снимках
14 ноября — Mossovetinfo.ru — В Москве нейросети впервые начали распознавать признаки лор-заболеваний на рентгеновс...
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Город (Москва и область)
13.11.2023, 07:18
Пользователи «Электронного дома» получили более 8,5 миллиона баллов за передачу показаний счетчиков
13 ноября — Mossovetinfo.ru — Пользователи сервиса «Электронный дом» более 590 тысяч раз передали показания счетчико...