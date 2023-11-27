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Город (Москва и область)     28.11.2023 08:50

Четыре миллиона квадратных метров жилья введено с начала Программы реновации

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Теги:  Реновация  программа  жилье  ввод  Собянин  новостройки  список домов  Программа реновации 

28 ноября — Mossovetinfo.ru — Четыре миллиона квадратных метров жилья введено с начала Программы реновации, это 280 новостроек во всех административных округах и 84 районах города, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале.
 
Площадь введённого жилья позволит обеспечить новыми квартирами около 150 тысяч жителей.  
 
Также мэр сообщил, что "новоселье уже отпраздновали свыше 117 тысяч человек, ещё больше 26 тысяч участников программы оформляют документы или переезжают. Только в 2023 году ввели в эксплуатацию 52 дома, к переселению приступили 36,54 тысячи жителей. Сейчас проектируем и строим ещё 438 домов".

Дома, вошедшие в программу реновации жилья – список (Список домов под снос по программе реновации)

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Карта места

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Теги: 
Реновация  программа  жилье  ввод  Собянин  новостройки  список домов  Программа реновации 

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