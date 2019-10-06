6 октября. Mossovetinfo.ru – Четыре новые выделенные полосы для общественного транспорта начнут работать в Москве 7 октября. Длина каждой из полос составляет менее одного километра.
Выделенные полосы будут организованы на Новослободской улице (от Лесной улицы до Вадковского переулка и в обратном направлении) и на Краснодарской улице (от Цимлянской улицы до Тихорецкого бульвара в сторону бульвара).
«Выделенки» также появятся на улице Маршала Шестопалова (от улицы Москворечье до дома 26, корпуса 1 по Каширскому шоссе в сторону шоссе) и на Марксистской улице (от переулка Маяковского до Таганской площади по направлению в центр).
20:27 Город (Москва и область) Четыре новые выделенные полосы заработают в Москве 7 октября
15:39 Общество Синоптики прогнозируют потепление в Москве во второй половине недели
17:07 Город (Москва и область) Большую кольцевую линию запустят в 2023 году - власти Москвы
11:31 Город (Москва и область) Москва представит более 100 разработок на Всемирном IT-конгрессе в Ереване
17:27 В мире МИД Ирана заявил, что задержанную российскую журналистку Юлию Юзик скоро отпустят
20:27 Город (Москва и область) Четыре новые выделенные полосы заработают в Москве 7 октября
12:34 Происшествия Мосгорсуд изменил приговор Павлу Устинову, он получил условный срок
12:16 Город (Москва и область) В Москве проведут конкурс на лучший проект комплексного благоустройства природных территорий
10:14 Город (Москва и область) ГИБДД больше не использует фотографии из приложения «Помощник Москвы
15:41 Город (Москва и область) Какой будет погода в Москве в выходные 28-29 сентября