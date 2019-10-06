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Город (Москва и область)     06.10.2019 20:27

Четыре новые выделенные полосы заработают в Москве 7 октября

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Теги:  дороги  выделенные полосы  транспорт 

6 октября. Mossovetinfo.ru – Четыре новые выделенные полосы для общественного транспорта начнут работать в Москве 7 октября. Длина каждой из полос составляет менее одного километра.

Выделенные полосы будут организованы на Новослободской улице (от Лесной улицы до Вадковского переулка и в обратном направлении) и на Краснодарской улице (от Цимлянской улицы до Тихорецкого бульвара в сторону бульвара).

«Выделенки» также появятся на улице Маршала Шестопалова (от улицы Москворечье до дома 26, корпуса 1 по Каширскому шоссе в сторону шоссе) и на Марксистской улице (от переулка Маяковского до Таганской площади по направлению в центр).


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Теги: 
дороги  выделенные полосы  транспорт 

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