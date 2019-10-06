6 октября. Mossovetinfo.ru – Четыре новые выделенные полосы для общественного транспорта начнут работать в Москве 7 октября. Длина каждой из полос составляет менее одного километра.



Выделенные полосы будут организованы на Новослободской улице (от Лесной улицы до Вадковского переулка и в обратном направлении) и на Краснодарской улице (от Цимлянской улицы до Тихорецкого бульвара в сторону бульвара).



«Выделенки» также появятся на улице Маршала Шестопалова (от улицы Москворечье до дома 26, корпуса 1 по Каширскому шоссе в сторону шоссе) и на Марксистской улице (от переулка Маяковского до Таганской площади по направлению в центр).