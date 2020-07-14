14 июля. Mossovetinfo.ru – Четыре станции Сокольнической линии метрополитена до 20 августа будут работать по особому графику, сообщается на Едином транспортном портале Москвы.



Станции «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» в выходные дни и некоторые понедельники будут закрыты для пассажиров, а в остальные дни будут закрываться в 23:00. Такой график необходим для обустройства современного бесстыкового пути.



Станции будут закрыты для пассажиров в следующие дни:



– с 23.00 пятницы, 17 июля до открытия метро утром в понедельник, 20 июля,

– с 23.00 пятницы, 24 июля до открытия метро утром во вторник, 28 июля,

– с 23.00 пятницы, 31 июля до открытия метро утром во вторник, 4 августа,

– с 23:00 пятницы, 7 августа до открытия метро утром во вторник, 11 августа,

– с 23:00 пятницы, 14 августа до открытия метро утром в четверг, 20 августа.



На время закрытия станций, поезда по Сокольнической линии будут следовать до станции «Саларьево», которая станет временной конечной.



Для проезда к закрытым станциям пассажиры смогут воспользоваться компенсационным автобусным маршрутом КМ, который будет следовать от «Саларьево» до «Коммунарки» с остановками у закрытых станций. Также пассажиры смогут воспользоваться регулярными маршрутами наземного общественного транспорта.