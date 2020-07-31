31 июля. Mossovetinfo.ru – Станции Сокольнической линии метро «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» закроют для пассажиров с 23:00 пятницы 31 июля до открытия метро во вторник, 4 августа, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.
Для проезда к закрытым станциям пассажиры могут пользоваться компенсационым автобусом КМ и наземным общественным транспортом.
Ранее сообщалось, что до 20 августа 4 станции Сокольнической линии метро будут работать в особом режиме в связи с работами по обустройству современного бесстыкового пути. Подробнее об этом можно узнать здесь.
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