Четыре трамвая «Витязь-М» вышли на новый маршрут

22 декабря. Mossovetinfo.ru - Четыре трамвая нового поколения «Витязь-М» вышли на новый маршрут. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter, трамваи вышли на маршрут № 35 «Новоконная площадь - Нагатино»,



«Это один из самых востребованных маршрутов», - отметил мэр Москвы.



Маршрут связывает центральные и южные районы столицы, несколько линий ‪#мосметро‬ и Павелецкий вокзал.



В 2017 году в Москве появились более 100 трамваев нового поколения. К 2019 году их число таких достигнет 300.